Carlsberg, zayıf hacimlere rağmen kârlılığını artırdı

Danimarkalı bira üreticisinin 2025 gelirleri 89,1 milyar Danimarka kronu olarak gerçekleşti. Aynı dönemde EBITDA 18,78 milyar krona ulaşırken, düzeltilmiş faaliyet karı 13,36 milyar kron oldu. Bu rakam, analistlerin 13,82 milyar kronluk beklentisinin altında kaldı. Net kar ise 5,95 milyar kron olarak açıklandı.

Şirketin 2025 yılında organik faaliyet karı yüzde 5 artış gösterdi. Buna karşın organik gelirler yüzde 0,6 gerilerken, toplam bira hacmi 99 milyon hektolitreye indi. Organik hacimlerdeki düşüş yüzde 2 olarak kaydedildi. Bölgesel bazda bakıldığında Batı Avrupa’da organik hacimler yüzde 1,3 artış gösterirken, Asya’da yüzde 2,4 düşüş yaşandı. Orta ve Doğu Avrupa ile Hindistan’ı kapsayan CEEI bölgesinde ise organik hacimler yüzde 0,6 geriledi.

Carlsberg, 2026 yılına ilişkin görünümünde temkinli bir iyimserlik sergiledi. Şirket, 2026’da organik faaliyet karı büyümesinin yüzde 2 ile yüzde 6 arasında olmasını beklediğini duyurdu. Bu beklenti, 2025 için öngörülen yüzde 3-5 aralığındaki büyüme tahminiyle karşılaştırıldığında daha geniş bir bant sunuyor. Açıklamalar, Carlsberg’in maliyet disiplini ve fiyatlama gücü sayesinde karlılığı korumaya çalıştığını, ancak küresel talep koşullarındaki zayıflığın hacimler üzerindeki baskıyı sürdürdüğünü ortaya koydu.