Çarpıcı iddia: ABD’nin gerçek borcu açıklanandan 3 kat fazla olabilir

ABD’nin ulusal borcunun resmi kayıtlarda 39 trilyon dolar seviyesine yaklaşmasına karşın, ülkenin önde gelen maliye ekonomistlerinden Kent Smetters, gerçek rakamın 100 trilyon dolara yakın olduğunu savundu.

Penn Wharton Bütçe Modeli (PWBM) Direktörü Smetters, Washington’ın mevcut muhasebe kurallarının gerçek tabloyu gizlemek üzere tasarlandığını ileri sürdü.

Resmi rakam “bir kurgu”

Hazine Bakanlığı’nın eski ve Kongre Bütçe Ofisi’nin (CBO) ekonomisti olan Smetters, Fortune'a verdiği röportajda, 39 trilyon dolarlık resmi rakamı bir kurgu olarak nitelendirdi.

Smetters, yasal olarak geri ödenmesi zorunlu olan açık borçlarla Sosyal Güvenlik ve sağlık gibi programlardan kaynaklanan örtülü yükümlülükler arasındaki ayrıma dikkat çekti. Örtülü yükümlülüklerin açık borçların iki katı büyüklüğünde olduğunu belirten Smetters, ABD hükümetinin halka açık bir şirket gibi raporlama yapması durumunda borcun GSYH’ye oranının yüzde 100 değil, yüzde 300 civarında görüneceğini ifade etti.

Mevcut sistemi bir saadet zinciri yerine bir kabuk oyununa benzeten Smetters, federal bütçe kurallarının örtülü yükümlülükleri hesaba katmamasının siyasetçilere bu borçları bilanço dışına çıkarma imkanı tanıdığını söyledi.