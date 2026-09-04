Carry trade çözülürken Japon yeni güçleniyor

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Japonya’da faiz artışı beklentileri güçlenirken, yen fonlamalı carry trade işlemlerinin hızla çözülme eğilimiyle Japon yeni perşembe günü yüzde 2’den fazla değer kazandı.

Para birimi cuma günü kazançlarını korudu ve mayıs ayında görülen seviyelere yaklaştı. Hareket, BOJ Başkanı Kazuo Ueda ve Yönetim Kurulu Üyesi Hajime Takata’nın bu hafta başında yaptığı şahin açıklamaların ardından geldi.

İki yetkili, merkez bankasının 18 Eylül’deki toplantısında normalden daha büyük bir faiz artırımına gidebileceği ihtimalini gündeme getirmişti.

Opsiyon piyasasında yen hareketliliği

Chicago Mercantile Exchange verilerine göre, yatırımcıların yendeki mevcut kısa pozisyonlarını kapatmasıyla bu ay vadeli dolar/yen alım opsiyonlarının işlem hacmi perşembe günü satım opsiyonlarının iki buçuk katını aştı.

Alım opsiyonları, Japon yeni dolar karşısında yükseldiğinde değer kazanıyor. Nomura’nın Londra’daki kıdemli döviz opsiyonları traderı Sagar Sambrani, “Yen fonlamalı carry trade işlemlerinin çözüldüğünü ve orta vadede diğer G10 para birimleri yerine yene sahip olmaya yönelik ciddi bir ilgi olduğunu görüyoruz” dedi.

Sambrani, “Genel kanı, kolay carry trade döneminin geride kaldığı ve Japonya’dan ABD’ye sınır ötesi sermaye akımlarının büyüklüğünün önemli ölçüde değişmiş olabileceği yönünde” diye konuştu.

Faiz beklentileri carry trade işlemlerini baskılıyor

Japonya’daki düşük borçlanma maliyetleri nedeniyle yen uzun süredir carry trade işlemlerinde popüler bir fonlama para birimi olarak kullanılıyor. Bu işlemlerde yatırımcılar yen cinsinden borçlanarak daha yüksek getirili varlıklar satın alıyor ve Japon yeni istikrarlı kaldığı ya da değer kaybettiği sürece iki para birimi arasındaki faiz farkından kazanç sağlıyor.

Ancak BOJ’un para politikasını sıkılaştıracağı beklentilerinin Japonya’da tahvil getirilerini yükseltmesi, yeni güçlendirmesi ve oynaklığı artırmasıyla carry trade işlemleri baskı altında kalıyor.