Caterpillar yıllık satış tahminini düşürdü

Ağustos ayında Caterpillar, 2024 gelirinin 2023'ten biraz daha düşük olmasını beklediğini söylemişti. Şirket Çarşamba günü yaptığı açıklamada artık yıllık gelirin bundan biraz daha düşük olmasını beklediğini söyledi.

Caterpillar'ın üçüncü çeyrek için düzeltilmiş hisse başına karı 5,17 dolara geriledi ve hisse başına 5,34 dolarlık ortalama analist tahminini kaçırdı. Toplam satışlar %4 düşüşle 16,11 milyar dolara geriledi ve 16,08 milyar dolarlık beklentileri hafifçe aştı.