CBA'dan petrol için kâbus senaryosu: 150 doların üzerine çıkabilir, tarihin en yüksek seviyesi görülebilir

Küresel enerji piyasalarında "Hürmüz Boğazı" kördüğümü çözülemezken, CBA analisti Vivek Dhar imzalı bir notta, yatırımcıların enerji piyasalarındaki bozulmayı hafife aldığına dikkat çekildi.

Analiz, krizin kalıcı hale gelmesi durumunda petrol ve rafine ürün fiyatlarının "tarihte görülmemiş seviyelere" yükselme riski taşıdığını ortaya koyuyor.

"Talep yıkımı" için 150 dolar gerekebilir

Bloomberg HT'de yer alan Dhar’ın analizine göre, fiziksel arz açıklarının piyasaya tam olarak yansımasıyla birlikte fiyatlama mekanizmasında yeni bir aşamaya geçilecek.

Bu süreçte fiyatların 120-150 dolar bandına yükselmesinin öncelikle gelişmekte olan ülkelerde talebin zorunlu olarak durması anlamına gelen "talep yıkımına" yol açacağı öngörülürken, gelişmiş ekonomilerdeki tüketimin de benzer bir şekilde baskılanması için petrolün 150 dolar sınırının üzerine tırmanması gerekebilecek.

UEA rezervleri yeterli mi?

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) üyelerinin piyasaya sürmeyi planladığı 400 milyon varillik devasa ham petrol ve ürün rezervi, piyasaları sakinleştirmek için kritik bir araç olarak görülse de raporun satır aralarında çarpıcı bir veri yer alıyor.

Serbest bırakılacak 400 milyon varillik rekor rezerv, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kaldığı bir senaryoda küresel ihtiyacı sadece 25 ile 28 gün arasında karşılayabiliyor.

CBA'ya göre piyasa oyuncuları, çatışmanın sadece kısa vadeli bir aksama olduğu yönündeki beklentilerini revize etmek zorunda kalabilir. Hürmüz Boğazı’ndan fiziki akışın sağlanamadığı her gün, küresel enflasyon ve stagflasyon risklerini besleyerek merkez bankalarının (Fed, AMB) manevra alanını daha da daraltıyor.