Çekirdek enflasyondaki katılık Fed'i yeni bir faiz artırımına mı zorluyor?

Piyasalarda genel beklenti fiyat baskılarının zamanla hafifleyeceği yönünde olsa da makroekonomik göstergelerin detayları daha karmaşık bir yapıya işaret ediyor. Tüketici fiyatlarındaki genel seyrin tahminlerle örtüşmesine rağmen, enerji ve gıda dışı kalemleri barındıran çekirdek enflasyonun yüksek kalması para otoritelerinin hareket alanını daraltıyor. Fiyat artışlarının ekonomi geneline derinlemesine yayılmamış olması olumlu bir sinyal sayılsa da kemikleşmiş fiyatlama davranışları dezenflasyon sürecinin önündeki en büyük engeli oluşturuyor.

Bu durum, mevcut faiz oranlarının piyasaları kontrol altında tutma noktasında yetersiz kalabileceği endişesini doğuruyor. Dolayısıyla önümüzdeki ilk iki kritik toplantıda borçlanma maliyetlerinin artırılması, ekonomik dinamikleri rayında tutmak adına kaçınılmaz bir müdahale aracı olarak değerlendiriliyor.

Küresel para politikasında yol haritası değişiyor mu?

Mevcut faiz seviyesinin ekonomik aktivite üzerindeki baskısı, finans dünyasında ‘hafif kısıtlayıcı’ bir sınırda kabul görse de bu durumun enflasyon hedefi için yeterliliği tartışmalı hale geldi. Yılın ilk yarısında ortaya koyulan ve faiz oranlarının sene sonuna kadar mevcut aralıkta sabit tutulmasını öngören projeksiyonlar, son gelen veriler ışığında geçerliliğini kaybetme riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

Gelişmiş ekonomilerdeki bu politika değişimi sinyalleri, küresel sermaye akışlarından gelişmekte olan piyasaların borçlanma maliyetlerine kadar geniş bir yelpazede domino etkisi yaratma potansiyeli taşıyor. Sonbahar döneminde güncellenecek makroekonomik tahmin raporlarında, uzun vadeli faiz patikasına dair radikal bir revizyona gidilip gidilmeyeceği ise küresel yatırımcıların en çok odaklandığı belirsizlik noktası olarak öne çıkıyor. Batı merkez bankalarının attığı sıkılaşma adımları, uluslararası fonların yönünü doğrudan etkileyerek küresel likidite dengelerini yeniden şekillendirme gücüne sahip. Bu durum, dış finansmana bağımlı ekonomilerin borçlanma yükünü artırırken yerel para birimleri üzerindeki değer kaybı baskısını da tırmandıran bir faktör olarak öne çıkıyor. Kurumsal yatırımcıların risk iştahındaki daralmanın, fonların güvenli liman olarak görülen varlıklara kaymasıyla sonuçlandığı görülüyor. Finansal piyasalarda gözlenen bu sermaye yer değiştirmeleri, dünya genelinde büyüme oranlarının yavaşlaması ve sınır ötesi ticaret hacminin daralması riskini beraberinde getirmekte. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları, bu ani sermaye çıkışlarına karşı kendi faiz politikalarında zorunlu güncellemeler yapma baskısı altında kalıyor.