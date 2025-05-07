Çekya Merkez Bankası faizi 25 baz puan indirdi
Çekya Merkez Bankası, piyasaların beklentisi doğrultusunda politika faiz oranında 25 baz puan indirime gitti.
Çekya Merkez Bankası'ndan (CNB) yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz olarak kullanılan iki haftalık repo oranı yüzde 3,75'ten yüzde 3,50'ye çekildi.
Aynı zamanda iskonto oranını da aynı miktarda düşürerek yüzde 2,50'ye ve Lombard oranını yüzde 4,50'ye indirdi.
Yeni faiz oranları 9 Mayıs 2025'te yürürlüğe girecek.
CNB Başkanı Aleš Michl, bugün faiz kararıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.