  Ekonomim
  Küresel Ekonomi
  3. Çekya Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Çekya Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Çekya Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek yüzde 3,50 seviyesinde sabit bıraktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çekya Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Çekya Merkez Bankası (CNB), bugünkü toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 3,50 seviyesinde sabit bıraktı. Bu karar, bankanın üst üste dördüncü toplantısında faizleri sabit tutmasıyla birlikte, 2023 sonundan bu yana toplam 350 baz puanlık indirim serisinin durakladığını gösteriyor.

Yetkililer, hizmet fiyatlarındaki yaklaşık yüzde 5 seviyesindeki enflasyon ve toparlanan ekonomide yükselen ücretler nedeniyle daha fazla indirim konusunda temkinli davranıyor. Geçen ay yapılan seçimle göreve gelen yeni hükümetin gevşek maliye politikası vaatleri, kısa vadede büyümeyi ve enflasyonu artırma potansiyeli taşıyor.

Analistlerin çoğu 2025’in geri kalanında ve 2026 boyunca faiz oranlarının sabit kalmasını bekliyor.

 

Küresel Ekonomi
