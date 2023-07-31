Çelik üretimi kömürü canlandıracak
Hindistan'ın çelik üretiminin artması kömür işlerinin canlanmasını körükleyeceği bildirildi.
Foreks
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Asya’nın parlayan yıldızı Hindistan’da çelik üretiminin kömür sektörünü canlandırması bekleniyor.
BHP Group'un Hindistan birimi yöneticisi Vandita Pant, Hindistan'ın çelik endüstrisindeki yaygın genişlemenin kömür ticaretini önemli ölçüde artırmasını beklediğini söyledi.
Financial Times'a konuşan yetkili, BHP'nin çelik fabrikaları tarafından kullanılan ve koklaşabilir kömür olarak bilinen metalürjik kömürünün yaklaşık %40'ının şimdi Hindistan'a gittiğini belirtti.