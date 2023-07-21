Cezayir, 1,5 milyar dolar ile BRICS bankasına hissedar üye olmak için başvurdu

Çin’e resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, devlet televizyonu CCTV'ye açıklamalar yaptı.

Tebbun, ülkesinin BRICS'e katılma talebini hatırlatarak, "Cezayir, yaklaşık 1,5 milyar dolar ile BRICS bankasına hissedar üye olmak için başvuruda bulundu." dedi.

Cezayir'in Çin ile iyi ilişkilere sahip olduğunu belirten Tebbun, ülkesinin BRICS'e katılımının ekonomik faydaları olacağını belirtti.

Tebbun, 15 Haziran’da Rusya’ya yaptığı ziyarette Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş ve Cezayir'in BRICS'e katılması için süreci hızlandırma çağrısında bulunmuştu.

Yeni Kalkınma Bankası; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS grubu ülkeleri tarafından 2014'teki 6. BRICS Zirvesi'nde imzalanan anlaşmayla, 100 milyar dolar öz sermayeyle kurulmuştu.

Bankaya 5 kurucu üye dışında sonradan Mısır, Bangladeş ve Birleşik Arap Emirlikleri de katılmıştı.