Cezayir, İtalya'ya gaz tedarikini artırıyor

İtalya'nın petrol ve doğal gaz şirketi ENI'nin CEO’su Claudio Descalzi, başkent Cezayir'de düzenlediği basın toplantısında, "Cezayir'in bağlı kaldığı anlaşma gereği, kararlaştırılan miktarları yıllık olarak güncelliyoruz. 2022 ile 2023'te üçer milyar metreküp ek doğal gaz tedarik edildi. Gelecekte daha fazlası olacak." dedi.

Descalzi, Cezayir'in yaklaşık 2 yıl öncesine kadar İtalya'ya tedarik ettiği doğal gazın sadece 21 milyar metreküp olduğuna dikkati çekerek, "Cezayir, İtalya'ya 2024 itibarıyla 28 milyar metreküp doğal gaz sağlayacak." ifadelerini kullandı.

ENI'nin COE’su Descalzi, Cezayir'i ziyaret eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye eşlik ediyor.

Resmi ziyaret için dün akşam Cezayir'e gelen İtalya Başbakanı Meloni, bugün Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşecek.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, 18 Temmuz 2022'de Cezayir ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach'ın İtalya'ya doğal gaz tedarik hacmini arttırmak için Amerikan, Fransız ve İtalyan enerji şirketleriyle bir anlaşma imzalayacağını duyurmuştu.

Sonatrach, 19 Temmuz 2022'de ABD'nin Occidental Petroleum, İtalya'nın ENI ve Fransa'nın Total Energy şirketleriyle ülkenin güneyindeki bir petrol sahasının geliştirilmesi için 4 milyar dolarlık anlaşma yapmıştı.

İspanya ile Batı Sahra meselesi nedeniyle ilişkileri gergin olan Cezayir, Tunus üzerinden İtalya'nın Sicilya Adası, Fas üzerinden İspanya ve üçüncüsü İspanya'nın güneyindeki Almeria bölgesine uzanan üç ayrı doğal gaz boru hattıyla Avrupa'ya bağlanıyor.