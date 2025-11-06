Challenger: ABD şirketlerinde işten çıkarmalar rekor seviyede

İşe yerleştirme firması Challenger, Gray & Christmas Inc.'e göre, ABD şirketleri ekim ayında 153.074 işten çıkarma açıkladı. Bu rakam, teknoloji ve depolama sektörlerinin yönlendirmesiyle 20 yılı aşkın süredir bir ekim ayı için en yüksek seviye oldu.

Baş Gelir Sorumlusu Andy Challenger, rakamın Ekim 2024'teki kesintilerin neredeyse üç katı olduğunu ve cep telefonu kullanımının yoğunlaşmasına benzer şekilde sektörlerin bozulduğu 2003 yılından bu yana en yüksek seviye olduğunu söyledi.

Challenger, "Bazı sektörler pandemi sonrası işe alım patlamasından sonra düzeltme yapıyor. Aynı zamanda yapay zekâ benimsenmesi, yumuşayan tüketici ve kurumsal harcamalar ve artan maliyetler kemer sıkma ve işe alım dondurmaları yapılmasına neden oluyor" dedi. İşten çıkarılanların artık yeni roller bulmakta daha fazla zorluk yaşadığını ve bunun iş gücü piyasasını daha da gevşetebileceğini ekledi.

Pandemi sonrası en yüksek seviye

Yılbaşından bu yana işten çıkarmalar 1 milyonu aştı ve pandemi sonrası en yüksek seviyeye ulaştı. ABD işverenleri ise 2011'den bu yana en az işe alım planı açıkladı. Ekim ayına kadar mevsimsel işe alımlar, Challenger'ın 2012'de takibe başlamasından bu yana en düşük seviyede.

Challenger, "Potansiyel faiz indirimleri veya güçlü bir kasım ayı olsa bile, 2025'te güçlü bir mevsimsel işe alım ortamı beklemiyoruz" dedi.

İşten çıkarmalardaki artış, iş gücü piyasası sağlığı konusunda endişeleri artırıyor ve Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın yakın zamanda yaptığı "çok kademeli soğuma" değerlendirmesiyle tezat oluşturuyor. Amazon, Meta, Target ve Paramount Skydance, kesinti bildiren şirketler arasındayken, birçok sektörde işe alımlar durgun kalıyor.