Chicago Fed Başkanı Goolsbee: Eylül faizi için net bir karara varamadım

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Eylül ayında alınacak faiz kararına ilişkin henüz net bir sonuca varmadığını açıkladı.

 Karar sürecinde ekonomik verilerin izlenmeye devam edeceğini belirten Goolsbee, bu konuda aceleci davranmadıklarını ifade etti.

İstihdam artışı denge seviyesinin altında

Reuters'in aktardığına göre Goolsbee, mevcut istihdam büyümesinin kesinlikle denge seviyesinin altında olduğunu söyledi. İşten çıkarma haberlerinin yaygınlaşması durumunda bunun kaygı verici bir gelişme olacağını dile getirdi.

Enflasyon hedefi ve hizmet fiyatları

Fed’in fiyat istikrarı hedefini gözetmeleri gerektiğini vurgulayan Goolsbee, hizmet enflasyonundaki artışın geçici olduğundan emin olmak istediklerini ifade etti. Enflasyon dinamiklerinin detaylı şekilde analiz edilmesinin önem taşıdığını belirtti.

Fed’in bağımsızlığı kritik önem taşıyor

ABD’de enflasyonun kontrol altında tutulabilmesi için Fed’in kurumsal bağımsızlığının hayati bir rol oynadığını kaydeden Goolsbee, para politikasının siyasi etkilerden arındırılmış şekilde sürdürülmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

