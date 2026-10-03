Chicago Fed Başkanı Goolsbee faiz için temkinli duruşu işaret etti

Goolsbee, mevcut ekonomik tabloda iş gücü piyasasının dengeli ve istikrarlı seyrettiğini ifade etti. Bu ortamda Fed'in en kritik görevinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirtti. İstihdam tarafında sert bir bozulma görülmediğini, bu nedenle enflasyonla mücadelenin daha fazla önem kazandığını dile getirdi.

Tek aylık veriye göre karar yok

Para politikasında aceleci davranılmayacağını vurgulayan Goolsbee, tek bir aylık veriye aşırı tepki vermeyeceklerini söyledi. Enflasyonun yüzde 2 hedefine kalıcı ve sürdürülebilir şekilde dönüp dönmediğine odaklandıklarını kaydetti. Hedeften sapmanın devam etmesi halinde gerekli adımların atılabileceğini, ancak bunun için daha fazla kanıta ihtiyaç olduğunu belirtti.

Faizde tüm seçenekler masada

Gelecek toplantıya ilişkin mesajında ise Goolsbee, faiz artırımından faiz artışlarına ara verilmesine kadar tüm opsiyonların açık olduğunu vurguladı. Hiçbir seçeneği peşinen dışlamadıklarını ifade eden Goolsbee, kararın önümüzdeki dönemde açıklanacak enflasyon ve istihdam verilerinin gidişatına göre şekilleneceğini söyledi.