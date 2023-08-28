China Evergrande hisseleri çakıldı

Çin'de emlak krizi derinleşiyor. Çinli emlak devi China Evergrande hisseleri 17 ay sonra borsada işlem görmeye yeniden başlarken haftanın ilk işlem gününün sabah seansında %87 değer kaybetti. Şirketin piyasa değerinden 2,4 milyar dolar buhar oldu.

Hong Kong Borsası'nda China Evergrande Group hisseleri 0,35 Hong Kong doları seviyesine kadar geriledi.

Yaşanan bu sert düşüşte, China Evergrande Group'un offshore borç yapılandırma teklifine ilişkin olarak bugün yapacağı alacaklı toplantılarını saatler kala ertelemesi rol oynadı.

Hong Kong borsasına yapılan açıklamada, China Evergrande Group ve bazı birimleri için toplantılarını 25-26 Eylül'e ertelediği belirtildi.

Piyasa değeri 50 milyar dolara çıkmıştı

Borç krizinin pençesindeki China Evergrande Group'un piyasa değeri 2017'de 50 milyar doları görmüştü. Şirketin piyasa değeri son fiyatlamayla birlikte 586 milyon dolara düştü.

Çin'in gayrimenkul sektöründeki krizin ilk patladığı ve gayrimenkul sektörünün en borçlu geliştiricisi olan China Evergrande, 18 Ağustos’ta ABD iflas mahkemesinde alacaklılardan korunma başvurusunda bulunmuştu.

Şirket, ABD iflas yasasının, yeniden yapılandırma sürecinden geçen ABD dışındaki şirketleri, onları dava etmeyi veya ABD'deki varlıklarını dondurmak isteyen alacaklılardan koruyan 15'nci bölümü kapsamında koruma talep etti.

Manhattan iflas mahkemesine başvuran Evergrande, Hong Kong, Cayman Adaları ve İngiliz Virgin Adaları'nda devam eden yeniden yapılandırma görüşmelerinin tanınmasını istediğini bildirdi