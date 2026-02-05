Çin, 14 aydır altın almaya devam ediyor: Rezervler yükseldi, tüketim geriledi
Çin'in altın rezervlerinde artış 14'ncü ayda da devam ederken, 2025’te altın tüketimi yıllık bazda yüzde 3,57 geriledi.
Çin Altın Birliği’nin açıkladığı verilere göre Çin, Kasım 2024’ten Aralık 2025’e kadar üst üste 14 ay boyunca altın rezervlerini artırdı.
2025 yılında 26,75 tonluk ekleme yapan Çin, yıl sonunda toplam rezervlerini 2.306,32 tona çıkardı.
Çin’in 2025’te altın tüketimi yıllık bazda geriledi
Çin’in 2025 yılı altın tüketimi yıllık bazda yüzde 3,57 düşerek 950,1 tona geriledi.
Yurt içi altın üretimi ise yıllık bazda yüzde 1,09 artarak 381,3 tona çıktı.