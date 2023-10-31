Çin 1.5 trilyon yuanlık enerji yatırımı yaptı

Çin Devlet Enerji İdaresi Gelişim Planlama Dairesi Başkan Yardımcısı Dong Wancheng, bugün Beijing’de düzenlenen basın toplantısında, bu yılın ilk 8 ayında ülke genelinde önemli enerji projelerine yapılan yatırımın, yüzde 20.7 oranında artışla 1.5 trilyon yuanı bulduğunu ve yatırım oranının geçen yıla göre yüzde 5.5 arttığını açıkladı.

Enerji alanında gerçekleştirilen yatırımın hızla arttığına dikkat çeken Dong, ilk 8 ayda fosil dışı önemli enerji projelerine yönelik yatırımın, ulusal enerji yatırım toplamının yüzde 40’ını oluşturduğunu belirtti. Özellikle güneş enerjisine dayalı elektrik üretimine 350 milyar yuan tutarında yatırımın yapıldığını ifade eden Dong, ülke genelinde enerji şebekesi altyapı tesislerine yönelik yatırımın istikrarlı bir şekilde yürütülmekte olduğunu kaydetti.