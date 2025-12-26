Çin, 2024 Gayri Safi Yurt İçi Hasıla rakamını revize etti

Ulusal İstatistik Bürosu, Çin'de 2024'te GSYH'nin 134,8 trilyon yuan (yaklaşık 19,1 trilyon dolar) olduğunu bildirdi.

İlk hesaplamada 134,9 trilyon yuan olarak açıklanan GSYH, düzeltme sonrası 101,8 milyar yuan aşağı yönlü revize edildi. Yıllık yüzde 5 olarak hesaplanan büyüme oranında ise değişiklik olmadı.

Çin'de yıllık GSYH, ilk hesaplamanın ardından müteakip yılın sonunda doğrulama için bir kez daha hesaplanıyor. Doğrulama sürecinde, yıllık istatistiki veriler, nihai bütçe hesapları ve bakanlıklara ait idari kayıtlar da dikkate alınıyor.