Çin, 400 kilometre hidrojen boru hattı inşa edecek

Çin'in petro-kimya şirketi SINOPEC, ülkenin mesajlaşma ve sosyal medya platformu WeChat'teki hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin ilk hidrojen taşıyacak boru hattını inşa edeceklerini duyurdu.

Ülkenin kuzeyinde bulunan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nden başlayacak boru hattı Hıbey eyaletinden geçerek başkent Pekin'e ulaşacak.

Uzunluğu 400 kilometreyi aşacak boru hattının ilk başta yıllık 100 bin ton hidrojen taşıması, uzun vadede hattın kapasitesinin yıllık 500 bin tona çıkarılması hedeflenirken, Pekin ve Tiencin kentleriyle Hıbey eyaletinde kullanılan fosil yakıtların hidrojenle değiştirileceği kaydediliyor.

Açıklamada, boru hattının inşasının ne zaman başlayacağına ve ne kadar sürede tamamlanacağına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Çin Ulusal Enerji İdaresinden geçen hafta yapılan açıklamada, ülkenin ham petrol boru taşıyan hatlarının uzunluğunun 28 bin kilometre, doğal gaz taşıyan boru hattının uzunluğunun ise 120 bin kilometreye ulaştığı belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca 2035'e kadar doğal gaz boru hatlarına 65 bin, ham petrol boru hatlarına 2 bin kilometre ilave edileceği kaydedilmişti.

Nüfusun ve sanayi üretiminin büyük şehirlerde yoğunlaştığı Çin, dünyada hava kirliliği probleminin an fazla olduğu ülkelerin başında geliyor.

Hükümet, son yıllarda sanayi bölgelerinin Pekin'den civar kentlere taşınması, ısınmada kömür yerine doğal gaz kullanımının teşvik edilmesi, fabrikalarda emisyon standartlarının sıkılaştırılması gibi bazı tedbirlerle hava kirliliğini azaltmaya çalışıyor.