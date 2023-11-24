Çin, 6 ülke için vizeleri kaldırdı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çinli ve yabancı vatandaşların gidiş ve gelişlerine kolaylık sağlamak, yüksek kaliteli kalkınmaya ve üst düzeyde dışa açılmaya hizmet etmek amacıyla vize muafiyeti politikasının kapsamını genişletmeyi kararlaştırdıklarını açıkladı.

Mao Ning, bugünkü basın toplantısında, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya ve Malezya genel pasaport sahibi vatandaşları için deneme olarak vize muafiyeti politikası uygulanacağını ifade etti.

Mao Ning’in belirttiğine göre, bu politika kapsamında, 1 Aralık 2023 - 30 Kasım 2024 tarihleri arasında iş, turizm, akraba ziyareti ve transit geçiş amacıyla Çin’e gelen söz konusu altı ülkenin vatandaşları, 15 günü aşmayacak şekilde Çin’e vizesiz giriş yapabilecek.