Çin, 6G ve yapay zeka yatırımlarını hızlandıracak

Bakanlık, bilgi işlem kapasitesi için standartlar sistemi oluşturacak ve piyasa temelli fiyatlandırma standartlarını teşvik edecek.

6G testleri ve 5G-A yatırımları

Haziran sonu itibarıyla Çin'deki 5G baz istasyonu sayısı 5 milyon 102 bine, gigabit hizmet sunabilen 10G-PON portlarının sayısı ise 32 milyon 860 bine ulaştı. Bakanlık, 5G-A ticari ağlarının kurulumunu hızlandırırken konut bölgeleri, fabrikalar ve sanayi parklarında 10G-PON denemeleri yürütüyor.

6G testleri için 6 GHz frekans bandında kullanım izinleri verilirken, ikinci aşama 6G teknoloji testleri de ilerletiliyor. Denizaltı kabloları, uydu iletişimi, optik haberleşme ve endüstriyel ağlara yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları artırılacak.

Yapay zeka destekli ürünler öne çıkıyor

Bakanlık, yapay zeka destekli akıllı telefonlar ve bilgisayarlar, akıllı robotlar, yapay zeka gözlükleri ve oyuncakların yeni tüketim alanları haline geldiğini belirtti.

"Yapay Zeka+Yazılım" eylem planı kapsamında yazılım geliştirme süreçlerinin akıllı hale getirilmesi, yeni iş modellerinin oluşturulması ve ulusal yapay zeka açık kaynak topluluğunun kurulması hedefleniyor.

Akıllı araçlar ve yerli ekipman

Makine, otomotiv ve elektrik ekipmanları sektörlerinde büyümeyi destekleyici tedbirler sürdürülecek. Akıllı bağlantılı yeni enerjili araçlara ilişkin 15'inci Beş Yıllık Plan uygulanacak, kırsal bölgelerde elektrikli araç satışları desteklenecek ve araç-yol-bulut entegrasyonu denemeleri genişletilecek.

Yerli takım tezgahları, endüstriyel robotlar ve tıbbi cihazların ticari kullanımı hızlandırılacak. İlaç sektöründe ise akıllı fabrikaların yaygınlaştırılması amacıyla 21 üretici desteklenecek ve 300'den fazla yeşil fabrika kurulması hedeflenecek.

Yerli ilaçlarda güçlü büyüme

Çin, yılın ilk yarısında 38 yenilikçi ilacı onayladı. Bunların 31'ini, yani yüzde 80'den fazlasını yerli ürünler oluşturdu. Yenilikçi ilaçların yurt dışı teknoloji lisanslama işlemlerinin toplam değeri 100 milyar doları aşarak rekor kırdı.