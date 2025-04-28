"Çin, ABD ile müzakere etmeye istekli olmayabilir"

Jefferies analisti Shujin Chen, farklı öncelikler ve politika duruşlarının yanı sıra Çin'in sert karşı önlemlere yönelik iç desteği göz önüne alındığında, Pekin'in muhtemelen müzakere için acele etmeyeceğini savundu.

İkili müzakerelerin Haziran ayında ya da daha sonra başlayabileceğini düşünen analist, ABD'nin Çin ile müzakerelere başlamadan önce 90 günlük gümrük vergisi muafiyeti süresi boyunca Japonya, Asean ve diğer ticaret ortaklarıyla sıkı bir müzakere takvimi ile karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Ticaret savaşının Çin'in ihracatı üzerindeki etkisinin Nisan ayında başladığını ve Mayıs ayında iç talebi etkilemeye başlayabileceğini de ifade eden Chen, ekonomik yavaşlama sinyallerinin Mayıs ayında yoğunlaşması halinde, Pekin'in iç talebi canlandırmak için birçok alanda mali destek sağlayabileceğini de söyledi.