"Çin-ABD ilişkileri zorluklarla karşı karşıya"

Çin Başbakanı Li Qiang, Çin-ABD arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve bu zorlukların üstesinden gelinmesi için her iki tarafın da birbirine yaklaşması ve ortak çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.

Pekin'de ABD-Çin İş Konseyi (USCBC) Yönetim Kurulu Başkanı Marc N. Casper ile görüşen Başbakan Li, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, Çin'in uluslararası ticaret kurallarını ortaklaşa korumak ve küresel sanayi zincirinin istikrarını sağlamak için ABD ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu vurguladı.