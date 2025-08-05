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Çin, ABD tarifeleri sonrası 183 Brezilyalı kahve şirketine satış için onay verdi

Çin'in Brezilya Büyükelçiliği Çin pazarına ürün ihraç etmek üzere 183 yeni Brezilyalı kahve şirketine onay verildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Çin, ABD tarifeleri sonrası 183 Brezilyalı kahve şirketine satış için onay verdi
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ABD tarifeleri sonrası Brezilyalı kahve şirketleri Çin pazarı için anlaşma sağladı. Çin'in Brezilya Büyükelçiliği Çin pazarına ürün ihraç etmek üzere 183 yeni Brezilyalı kahve şirketine onay verildiğini duyurdu.

Brezilya kahve üreticileri için önlem

ABD hükümetinin Brezilya kahvesi ve diğer ürünlere yönelik yüksek gümrük vergileri açıklamasının ardından yerel ihracatçılar için büyük bir kolaylık olan bu önlem yürürlüğe girdi. 

Gönderide, Çin'in yeni ihracat izinlerinin beş yıl süreyle geçerli olduğu belirtildi.

Tarifeler Brezilyalı kahve ihracatçılarını etkiledi

Tarifeler, ABD'li kahve üreticilerine satılan yaklaşık 8 milyon torba için alternatif bulmak zorunda olan emtia tüccarları ve Brezilyalı kahve ihracatçıları için bir zorluk teşkil ediyor.

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