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Çin-ABD teknoloji savaşı kızıştı! Çip restleşmesi giderek sertleşiyor

Küresel çip piyasasında gerilim tırmanıyor. Çin, ABD’nin çip kısıtlamalarına karşı teknoloji savaşında cadı avı başlattı. Pekin, yasağa destek veren kişi ve kuruluşlara yasal işlem tehdidinde bulundu.

Haber Merkezi
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Çin-ABD teknoloji savaşı kızıştı! Çip restleşmesi giderek sertleşiyor
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ABD-Çin ticaret savaşında hamleler giderek sertleşiyor. ABD’nin Çin yarı iletkenlerine yönelik kısıtlamalarına Çin’den ‘intikam’ gibi bir hamle geldi.

Çin, şirketlere Çin'den gelen gelişmiş yarı iletkenleri kullanmamalarını tavsiye eden ABD yönetimine yardımcı olan veya bunları uygulayan herhangi bir kişi veya kuruluşa karşı yasal işlem başlatabileceğini duyurdu. Pekin, bu politikaya katkı sağlayanları hedef alan adımlar atacağı uyarısında bulundu.

ABD’den çip tehdidi gelmişti 

ABD geçen hafta yayınladığı kılavuzda, şirketlerin Shenzhen merkezli Huawei'nin Ascend AI çiplerini kullanmaları halinde ihracat kontrollerini ihlal etme riskiyle karşı karşıya kalacaklarını belirtti.

Çin karşı hamle yaptı ve cadı avı başlattı

Çin Ticaret Bakanlığı, Çinli firmalara karşı "ayrımcı kısıtlayıcı tedbirler" teşkil edebileceğini söylediği ABD tedbirlerinin uygulanmasına dahil olanlara karşı "karşılık gelen yasal yükümlülükler" olabileceğini söyledi.

Bakanlık sözcüsü yaptığı açıklamada, Çin'in ABD'yi uluslararası ekonomik ve ticari kurallara uymaya ve diğer ülkelerin bilimsel ve teknolojik gelişme haklarına saygı göstermeye çağırdığını söyledi.

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