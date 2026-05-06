Çin, ABD yaptırımlarına meydan okudu

Çin Ticaret Bakanlığı, Cumartesi günü şirketlere ABD'nin İran petrolü aldığı iddia edilen bazı Çin rafinerilerini kara listeye almasına uymamalarını talimatı verdi. Bakanlık, yabancı yasaların uluslararası normları ihlal ettiğini ya da ticareti kısıtladığını düşündüğü durumlarda devreye girmek üzere tasarlanmış 2021 tarihli "engelleme kuralını" ilk kez bu kapsamda uygulamaya koydu.

Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden Çin dış politikası uzmanı Dylan Loh, bu adımın "Çin'in Çin çıkarlarına zarar veren tek taraflı ve haksız yaptırımlara direnebileceğini ve direnmeye hazır olduğunu gösteren daha kapsamlı bir mesaj" niteliği taşıdığını belirtti.

ABD son haftalarda Çinli rafinerileri hedef alan yeni adımlar atmıştı. Nisan ayında Hengli Petrochemical'ın bir birimini yaptırım listesine alan ABD, aynı zamanda finansal kuruluşları İran petrolü kullanan Çinli rafinerilere aracılık etmeleri halinde hedef alınabilecekleri konusunda uyarmıştı.

Carnegie China Araştırma Direktörü Damien Ma, "Pek çok kişi ABD'nin tüm bu ekonomik baskı araçlarına sahip olduğunu bilmiyordu; Çin de şimdi 'bakın, biz de bir dolu kart hazırladık' mesajını veriyor" dedi.

Hutong Research'ten Feng Chucheng ise Pekin'in bu hamleyle Trump-Xi zirvesi öncesinde ABD'nin "pazarlık kozu yaratmasına" tahammül etmeyeceğini sinyallediğini ve bu adımın Trump'ın ikinci döneminde liderler arası yüz yüze görüşme öncesinde "müzakereyi sıfırlamak" için misillemeye başvurma politikasıyla örtüştüğünü vurguladı.