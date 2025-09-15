Çin, ABD'nin Rusya yaptırımlarına tepki gösterdi

Bakanlık, bu adımlara karşı meşru hak ve çıkarlarını korumak için önlemler alacağını ve ABD'yi diyaloga davet ettiğini belirtti.

Pekin, Washington'ın Rusya ile ilgili kısıtlayıcı önlemlerine açıkça karşı olduğunu duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, Rusya'dan petrol alımları nedeniyle uygulanan ikincil tarifelere kesinlikle karşı çıktığının altını çizerken, Çin'in uluslararası ticaret kurallarına uygun hareket ettiğini vurguladı. Açıklamada ayrıca, ABD'nin söz ve eylemlerinde ihtiyatlı olması, farklılıkların ise eşit diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği ifade edildi.