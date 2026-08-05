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Çin'den ABD'ye misilleme: 6 şirkete yaptırım ve İHA ihracatına yasak getirildi

Çin, Washington yönetiminin adımlarına misilleme olarak ABD'ye İHA ihracatını yasaklayan ve 6 Amerikan şirketine yaptırım öngören yeni düzenlemelerini duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Çin'den ABD'ye misilleme: 6 şirkete yaptırım ve İHA ihracatına yasak getirildi
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Pekin ile Washington yönetimleri arasındaki ilişkiler ABD'nin uyguladığı yaptırımlarla gerilirken Çin, bu adımlara karşılık verdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Çin dronlarının ithalatını yasaklaması ve 43 Çinli şirkete yaptırım uygulamasına karşılık olarak, 6 Amerikan şirketine yaptırım getirildiği, bu ülkeye İHA ihracatının da yasaklandığı bildirildi.

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