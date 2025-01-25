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Çin, AB'nin elektrikli araç vergilerine hukuki itirazda bulundu

Çin, Avrupa Komisyonu'nun Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik beş yıllık sübvansiyon karşıtı gümrük vergisi kararını Avrupa Birliği Genel Mahkemesi'nde itiraz etti.

Haber Merkezi
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Çin, AB'nin elektrikli araç vergilerine hukuki itirazda bulundu
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Çin Makine ve Elektronik Ürün İthalat ve İhracatı Ticaret Odası, Avrupa Komisyonu'nun Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik beş yıllığına sübvansiyon karşıtı gümrük vergileri uygulama kararına karşı Avrupa Birliği Genel Mahkemesi'nde hukuki itirazda bulundu.

Xinhua’nın haberine göre, açılan davada Avrupa Komisyonu'nun 29 Ekim 2024'te açıklanan ve Çin'de üretilen elektrikli araçlara yönelik kesin karşı gümrük vergileri getiren nihai kararına itiraz edildiği belirtildi.

 "Komisyon, AB sübvansiyon karşıtı yönetmeliklerini ihlal ediyor"

Oda, Avrupa Komisyonu'nu soruşturma sırasındaki yanlış uygulama ve kararlarıyla Avrupa Birliği'nin sübvansiyon karşıtı yönetmeliklerini ihlal etmekle suçluyor.

"Hukuki prosedürler yoluyla savunacağız

Açıklamada ilgili Çinli otomobil üreticilerinin adına hareket eden odanın, Çin'in elektrikli araç sektörünün meşru hak ve çıkarlarını hukuki prosedürler yoluyla savunmaya devam edeceği vurgulandı.

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