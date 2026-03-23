Çin, akaryakıt fiyatlarına geçici kontrol getirdi
Çin, küresel petrol maliyetlerindeki sert yükselişin etkisini hafifletmek amacıyla rafine akaryakıt fiyatlarına geçici kontrol uyguladı. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu’nun 23 Mart tarihli açıklamasına göre, benzin fiyatları ton başına 1.160 yuan, dizel fiyatları ise 1.115 yuan artırıldı.
Bu artışlar, hesaplanan 2.205 yuan ve 2.120 yuan seviyelerinin altında kaldı.
Karar, küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmaların iç talep ve ekonomik istikrar üzerindeki baskısını sınırlamayı hedefliyor.