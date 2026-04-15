Çin altın ETF'lerinde ilk çeyrekte rekor giriş yaşandı

Dünya Altın Konseyi (WGC) Çin Araştırma Birimi Başkanı Ray Jia tarafından hazırlanan son rapora göre, mart ayındaki zayıf seyire rağmen Çin'deki yatırımcı ve toptan satış talebi ilk çeyrekte artış gösterdi.

Çin altın borsa yatırım fonlarına (ETF) yapılan girişlerin rekor seviyeye ulaştığı bu dönemde, Çin Merkez Bankası (PBoC) da fiyatlardaki düşüşü fırsat bilerek altın rezervlerine ortalama üzerinde eklemeler yaptı.

Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) dolar bazlı altın fiyatı, Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği enflasyon endişeleri nedeniyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin hızla soğumasıyla ay içinde yüzde 12 oranında değer kaybetti.

Yatırımcıların vadeli işlemler, ETF'ler ve opsiyonlardaki pozisyonlarını kapatmaları da bu düşüşte etkili oldu. Çin'in yerel göstergesi olan SHAUPM tarafında ise yüzde 11'lik bir geri çekilme yaşanırken, yerel para birimindeki değer kaybı bu düşüşü bir miktar sınırladı.