  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Çin, altın satışlarına uygulanan vergi teşvikini kaldırdı
Takip Et

Çin, altın satışlarına uygulanan vergi teşvikini kaldırdı

Çin, dünyanın en büyük altın piyasalarından birinde maliyetleri artırabilecek ve fiyat dinamiklerini değiştirebilecek önemli bir adımla altın satışlarına yönelik uzun süredir yürürlükte olan vergi teşvikini kaldırdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin, altın satışlarına uygulanan vergi teşvikini kaldırdı
Takip Et

Çin Maliye Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 1 Kasım itibarıyla altın perakendecileri artık Şanghay Altın Borsası’ndan satın aldıkları altını satarken katma değer vergisini (KDV) mahsup edemeyecek.

Bloomberg’in haberine göre bu düzenleme, doğrudan satılan ya da mücevher, madeni para, yüksek saflıktaki külçe veya endüstriyel malzeme olarak işlenen tüm altın türleri için geçerli olacak. Bu adım, ülkenin kıymetli metal vergilendirme çerçevesinde önemli bir değişiklik anlamına geliyor.

Karar, zayıf iç talep ve yavaşlayan büyüme nedeniyle baskı altında olan Çin ekonomisinin yeni gelir kaynakları arayışına girdiği bir dönemde alındı. Vergi teşvikinin kaldırılmasının kamu gelirlerini artırması beklenirken, analistler bunun tüketiciler için altın fiyatlarını yükseltebileceği ve kısa vadede perakende talebi zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

Küresel Ekonomi
ABD’nin kamu borcu rekor düzeye ulaştı
ABD’nin kamu borcu rekor düzeye ulaştı
ABD ve Çin arasında varılan ticaret anlaşmasının detayları belli oldu
ABD ve Çin arasında varılan ticaret anlaşmasının detayları belli oldu
Trump'ın Asya ziyaretinde ikili ilişkiler öne çıktı
Trump'ın Asya ziyaretinde ikili ilişkiler öne çıktı
Beyaz Saray'dan açıklama: Çin nadir toprak ve çip soruşturmalarını durduruyor
Çin nadir toprak ve çip soruşturmalarını durduruyor
Hisselerdeki yükseliş Bezos'a milyarca dolar kazandırdı
Hisselerdeki yükseliş Bezos'a milyarca dolar kazandırdı
Scope Ratings, İtalya'nın not görünümünü yükseltti
Scope Ratings, İtalya'nın not görünümünü yükseltti