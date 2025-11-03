Çin, altın satışlarına uygulanan vergi teşvikini kaldırdı

Çin Maliye Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 1 Kasım itibarıyla altın perakendecileri artık Şanghay Altın Borsası’ndan satın aldıkları altını satarken katma değer vergisini (KDV) mahsup edemeyecek.

Bloomberg’in haberine göre bu düzenleme, doğrudan satılan ya da mücevher, madeni para, yüksek saflıktaki külçe veya endüstriyel malzeme olarak işlenen tüm altın türleri için geçerli olacak. Bu adım, ülkenin kıymetli metal vergilendirme çerçevesinde önemli bir değişiklik anlamına geliyor.

Karar, zayıf iç talep ve yavaşlayan büyüme nedeniyle baskı altında olan Çin ekonomisinin yeni gelir kaynakları arayışına girdiği bir dönemde alındı. Vergi teşvikinin kaldırılmasının kamu gelirlerini artırması beklenirken, analistler bunun tüketiciler için altın fiyatlarını yükseltebileceği ve kısa vadede perakende talebi zayıflatabileceği uyarısında bulundu.