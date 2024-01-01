Çin Ar-Ge'ye 900 milyar yuan harcadı

Çin Devlet Konseyi Devlet Varlıklarını Denetleme ve İdare Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 11 ayında merkezi hükümete bağlı işletmelerin Ar-Ge’ye ayırdığı bütçe yıllık bazda 70 milyar yuan artarak 900 milyar yuan’a ulaştı.

Açıklamada, 2024 yılında merkezi hükümete bağlı işletmelerin Ar-Ge’ye ayıracağı bütçenin yanında, bilim ve teknoloji alanlarında üretim verimliliğinin artmayı sürdüreceği, genel borç ve varlık oranındaki istikrarın korunacağı kaydedildi. Bunun yanında, geleneksel endüstrilerin dönüşümünün ilerletilmesine devam edileceği, sanayi, inşaat ve ulaştırma gibi alanlardaki yeşil ve düşük karbonlu dönüşümün hızlandırılacağı bilgisi aktarıldı.