Çin, bakır stratejik rezervlerini artırıyor

Bu hamle, bakır fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından bir toparlanmaya katkıda bulunurken, ülkenin aşırı kapasite sorunlarına yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olarak değerlendiriliyor.

Çin Metal Dışı Madenler Sanayi Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Duan Shaofu tarafından yapılan açıklamalara göre, planın boyutları, zaman çizelgesi veya katılacak şirketler hakkında henüz detay verilmedi. Ancak bu haber, bakır fiyatlarının rekor zirveden yüzde 14,5'lik bir geri çekilmenin ardından yeniden yükselişe geçmesini sağladı. Piyasadaki arz fazlasını kontrol altına almak amacıyla Çin, 2 milyon tonluk bakır ergitme kapasitesini durdurmuş durumda.

Birlik ayrıca, alüminyum sektöründekine benzer kapasite tavanlarının bakır, kurşun ve çinko için de uygulanması çağrısında bulunarak düşük işleme ücretlerini tersine çevirmeyi hedefliyor. Bakır ve alümina endüstrilerindeki aşırı kapasiteyi azaltmaya yönelik bu politikaların 2-3 yıl içinde etkisini göstermesi bekleniyor.