Çin bankacılık sektöründe sahiplik kuralları gevşetilebilir

Çin, tek bir yatırımcının birden fazla ticari bankada büyük pay sahibi olmasını sınırlayan kuralları esnetmeyi değerlendiriyor. Ulusal Finansal Düzenleme İdaresi’nin (NFRA) üzerinde çalıştığı düzenleme, nitelikli yatırımcıların mevcut sınırların ötesinde ek bankalarda önemli hissedar olmasına izin verebilir. Bu adım, ekonomik zorluklar ve gayrimenkul sektöründeki baskılar nedeniyle sermaye artırma kanallarını genişletmeyi hedefliyor.

Olası değişiklikler, 2018’de Baoshang Bank gibi finansal başarısızlıkların ardından yoğunlaşan sahiplik risklerini azaltmak için getirilen kuralların kısmi bir geri dönüşü anlamına geliyor. Yeni yaklaşım, güçlü sermayeye sahip yatırımcıların, özellikle devlet destekli sigorta şirketlerinin, karlılık ve sorunlu kredilerle mücadele eden bölgesel bankalara destek sağlamasını amaçlıyor.

Çin’in üst düzey liderliği, bu ay Ulusal Halk Kongresi’nde sunulan hükümet çalışma raporunda “sermaye takviyesinin çoklu kanallar üzerinden güçlendirilmesi” taahhüdünde bulunarak reform sürecine siyasi destek verdi.

Yetkililer görüşmelerin henüz erken aşamada olduğunu belirtirken, hedefin finansal istikrarı artırmak ve bankacılık sektöründe sermaye takviyesi için kaynak çeşitliliğini sağlamak olduğu ifade ediliyor.