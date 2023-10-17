Çin bankalara yerel yönetim borçlarını çevirme talimatı verdi

Reuters'in haberine göre, Çin MB geçen hafta büyük devlet kreditörlerine, yerel yönetim finansman araçlarına (LGFVs) ödenmemiş kredilerin vadelerini uzatmalarını, geri ödeme planlarını ayarlamalarını ve faiz oranlarını düşürmelerini emreden politikalar iletti.

Borç verenlerin borcun yeniden yapılandırılmasından ağır zararlara uğramamasını sağlamak için, yenilenen kredilerin faiz oranlarının Çin'in hazine bonosu oranlarının altında olmaması gerektiğini söyleyen bir kaynak, kredi vadelerinin 10 yılı aşmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynakların verdikleri bilgiye göre Çin MB, bankalar için bir acil likidite aracı da oluşturacak. Bu araç yolu ile bankalara verilecek krediler 2 yılda geri ödenecek.