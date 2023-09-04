Çin bankaları Rusya'ya milyarlarca dolar kredi verdi

Çin'in en büyük bankaları, yaptırımların batılı borç verenleri ülkeden çıkmaya zorlaması nedeniyle Rusya'ya milyarlarca dolar kredi sağladı.

Financial Times'ın haberine göre, Moskova'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana batılı düzenleyiciler, yaptırımlar uygulayarak ve bankacılık kurumlarını ülkedeki operasyonlarını geri çekmeye çağırarak Rusya'ya baskı uyguladı. Gazete, Çinli kredi verenlerin boşluğu doldurduğuna dikkat çekti.

Habere göre, Çin'deki en büyük dört banka, Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana Rusya'nın bankacılık sektöründeki risklerini dört katına çıkardı. En büyük dört bankanın toplam riskleri 2022'nin başında 2,2 milyar dolar seviyesindeyken, 14 ayda neredeyse 10 milyar dolara çıktı.