Çin basını Moodys'in kararını 'önyargılı' buldu

Çin, Moody's'in hamlesine yanıt veren resmi açıklamada sadece "hayal kırıklığını" dile getirdi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise Çin'in reformu derinleştirme ve karşılaştığı zorlukların üstesinden gelme kapasitesine sahip olduğunu ve "dünyanın her yerinden" "tüm dostlarını" ekonomisine yatırım yapmaya davet ettiğini söyledi.

Singapur Ulusal Üniversitesi Lee Kwan Yew Kamu Politikası Okulu'nda doçent olan Alfred Wu, Çin propagandasının hala yerel bir kitleye güç göstermeyi amaçladığını, ancak hükümetten gelen daha nüanslı tonun uluslararası toplumu hedef aldığını söyledi.

Wu, bunun Çin'in zayıflayan büyüme beklentilerine ilişkin küresel endişeleri dikkate aldığının ve konuyla ilgilenirken "güvenilir ve sorumlu olarak görülmek istediğinin" bir işareti olduğunu söyledi.

"Çin'in yükselişi söylemi 2017'de çok güçlüydü. Duyarlılık dramatik bir şekilde değişti" diye konuşan Wu, "Maliye bakanlığı bunun farkında ve daha önce olduğundan daha profesyonel bir yanıt vermesi gerekiyor" dedi.