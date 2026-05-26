Çin, bir yıllık politika kredisi faizini rekor düşük seviyeye indirdi

Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberini görengöre bazı bankalar, Çin Merkez Bankası'nın bir yıllık orta vadeli borç verme imkanı kapsamında mayıs ayında yüzde 1,45'e kadar düşen faiz oranlarından borçlandı. Bu oran, nisandaki yüzde 1,5 seviyesinin altında gerçekleşti. Ocak ayında da benzer şekilde 5 baz puanlık bir indirim yapılmıştı.

Kaynaklar, mayıs ayında kullandırılan 600 milyar yuan, yaklaşık 88,4 milyar dolar tutarındaki orta vadeli borç verme imkanının ne kadarının bu en düşük faiz oranından fiyatlandığının ise henüz net olmadığını belirtti.