Çin borsalarında gerileme

Çin'de hisse senedi piyasaları bir hafta süren resmi tatilin ardından yeni haftaya düşüşle başladılar. Hamas'ın İsrail'e saldırmasıyla Orta Doğu'da tırmanan gerilimin etkisiyle Çin hisse senedi endeksleri ilk işlem gününde aşağı yönlü bir seyir izliyorlar.

Şanghay Bileşik Endeksi bu saban yüzde 0,69 düşüşle 3088,93 puandan işlem görüyor.

Shenzhen CSI 300 endeksi de günün ilk seansında yüzde 1,3'e varan düşüşün ardından bir miktar toparlansa da hala önceki kapanışının yüzde 0,59 altında.

Hisse senedi piyasalarındaki aşağı harekette "altın hafta" olarak bilinen tatil döneminde Çin'de turizm gelirlerinde artışın hükümetin tahminlerinin gerisinde kalması, tatil dönemindeki PMI verilerinin ekonominin güçlü bir toparlanmadan uzak olduğuna işaret etmeleri ve emlak sektörüne yönelik endişelerin devam etmesi rol oynadı.