Çin borsalarında gösterge endeksler bir ayın zirvesine çıktı

CSI300 Endeksi %0,54, Şanghay Bileşik Endeksi %0,7 artışla bir ayın zirvesine çıktı. Shenzhen’in Chinext Bileşik Endeksi ise yüzde 0,32 yükselerek rekor seviyelere yaklaştı. Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,83 değer kazandı.

Orient Securities, yatırımcıların Çin imalat sektöründeki fırsatlara odaklanması gerektiğini belirtti. Enerji güvenliğine yönelik artan talep nedeniyle Çin’in küresel rekabet gücüne sahip yeni enerji sektörünün ana yatırım teması olduğu vurgulandı.

Çin, yılın başındaki güçlü büyümenin ardından nisan ayında kredi faiz oranlarını art arda 11’inci ayda da değiştirmedi. Menkul kıymetler düzenleyicisi ise ek hisse satışlarında stratejik yatırımcı türlerini genişletti, fon yöneticilerinin teşvik sistemini yeniledi ve büyük hissedarların yasa dışı satışlarına karşı önlem aldı.

Yaşanan yukarı harekette teknoloji hisseleri öne çıktı. Uydu, elektronik ve çip üretim hisseleri yükseldi. Yapay zekâ hisseleri, Çinli girişim DeepSeek’in en az 300 milyon dolar fon toplama ve 10 milyar dolar değerleme görüşmeleri sonrası arttı. Robotik hisseleri ise pazar günü düzenlenen yarı maraton yarışında sergilenen teknik ilerlemelerle yükseliş gösterdi.