Çin büyüme hedefini % 5 olarak açıkladı

Çin hükümeti Pekin’de düzenlenen Çin Ulusal Halk Kongresinin (ÇUHK) yıllık genel kurulunda 2022’de yüzde 3 büyümenin ardından 2023 yılı için yüzde 5 civarında GSYH büyümesi hedeflendiğini duyurdu. 2023 yılının ABD ve Euro Bölgesi gibi büyük ekonomilerin yavaşladığı bir dönemde Çin’in ivme kazandığı bir dönem olması bekleniyor.

Çin’in GSYH’si 2022 yılında yüzde 3 büyüme ile 121 trilyon dolar büyüklüğe ulaşmıştı. Yeni büyüme hedefi hükümetin ABD ve Euro Bölgesi’nde resesyon riskleri devam ederken Çin ekonomisinin bu yıl tekrar ivmeleneceğine olan güveninin de bir işareti. Uluslararası Para Fonu da son tahminlerinde Çin için yüzde 5,2’lik bir büyüme öngörmüş, küresel ekonominin ise yüzde 2,9 büyüyeceği beklentisini paylaşmıştı.

Başbakan Li Kiçiang’ın Kongre’nin yıllık genel kurulunda sunduğu hükümet çalışma raporları ve bütçe taslağına göre Çin’in 2023’e ilişkin hedef ve harcama planlarından bazıları şöyle: Kentlerde 12 milyon yeni istihdam yaratılarak işsizlik oranının yüzde 5,5 civarında tutulması hedefleniyor.

* Enflasyon hedefi yüzde 3.

* Yerel hükümetlere büyümeyi teşvik için tanınan özel amaçlı tahvil kotası 3,8 trilyon yuan (550 milyar dolar) olacak.

* Bütçe açığı yüzde 3’ü aşmayacak. * Savunma bütçesi yüzde 7,2 artışla 1,55 trilyon dolara (224 milyar dolar) yükselecek

* Dışişleri bütçesi yüzde 12,2 ve kamu güvenliği harcamaları yüzde 6,4 artacak.

* Konut sektörüne yönelik riskler yönetilecek ve inşaat şirketlerinin düzensiz büyümesi engellenecek.

* Çocuk doğum, çocuk bakım ve eğitim maliyetleri düşürülecek.

G20 yavaşlarken Çin hızlanacak

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de geçtiğimiz günlerde Çin için öngördüğü yüzde 4’lük büyüme öngörüsünü yüzde 5’e yükseltmişti. Ayrıca kuruluş G20 ekonomilerinde 2022 yılında kaydedilen yüzde 2,7’lik büyümenin 2023’te yüzde 2’ye yavaşlayacağı görüşünde. Bu da G20 ekonomileri yavaşlarken Çin’in hızlanacağı anlamına geliyor.

Mobius: Paramı Çin’den çıkartamıyorum

Gelişen ekonomiler konusunda uzmanlaşmış ünlü milyarder yatırımcı Mark Mobius, ABD’li yayın kuruluşu Fox Business’ta “parasını Çin’den çıkartamadığını” duyurdu. Mobius HSBC Şanghay’da hesabı olduğunu ancak parasını ülke dışına çıkaramadığını, hükümetin ülkeden para çıkışlarını kısıtladığını ve yetkililerden konuya ilişkin bir açıklama alamadığını söyledi: “Her türlü bariyeri koyuyorlar. ‘Paranı çıkartamazsın’ demiyorlar ama bu parayı nasıl kazandığına dair son 20 yılın tüm kayıtlarını vermemi istiyorlar. Bu delilik.”