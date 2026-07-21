Çin büyüme sancısına rağmen faizlerde neden beklemede?

Ekonomik toparlanmanın dengesiz seyrine ve gayrimenkul sektöründeki kronik zayıflığa rağmen geniş tabanlı bir parasal gevşemeden kaçınılmaya devam ediliyor. Merkez bankasının gösterge faizleri sabit tutma tercihi, para birimi yuanı koruma arzusu ve piyasaya doğrudan faiz indirimleri yerine gecelik ters repo gibi yapısal likidite araçlarıyla müdahale etme stratejisini yansıtıyor.

Faiz silahı neden devre dışı bırakıldı?

Ekonomi uzun süredir iki farklı viteste ilerliyor. Bir yanda üretim ve ihracat kanadındaki güçlü momentum, diğer yanda ise vatandaşın harcama yapmaktan kaçındığı belirgin bir iç tüketim durgunluğu var. Bu tablo, normal şartlar altında agresif bir faiz indirimini tetikleyebilirdi. Ancak oldukça riskli bir dengede yürünmesi gerekiyor; çünkü plansız bir gevşeme adımı yerel para birimi yuanı hızla zayıflatabilir. Bu durum ise ülkedeki dış sermaye çıkışlarını artırma potansiyeline sahip. İşte bu yüzden, sadece kredi maliyetlerini aşağı çekmenin piyasaya beklenen canlılığı getirmeyebileceği öngörülüyor. Ortadaki durum, kontrolsüz bir parasal genişlemeyle likidite sağlamak yerine finansal istikrarı korumaya odaklanmış stratejik bir bekleyiş olarak değerlendiriliyor.

Gayrimenkul krizinde yeni yol haritası

Konut fiyatlarındaki erimenin durdurulamaması, şu an hanehalkı servetini ve tüketici güvenini baskılayan en büyük kırılganlık alanı haline geldi. İpotekli konut kredilerine yön veren beş yıllık faiz oranının %3,5 seviyesinde tutulması, borçlanma maliyetlerini düşürerek emlak sektörünü yapay hamlelerle canlandırma fikrinin geri plana itildiğini gösteriyor. Esasen varlık fiyatlarındaki düşüş ile zayıflayan iç talep arasındaki o tehlikeli ve birbirini besleyen negatif sarmalı kırmak, basit bir faiz operasyonunun sınırlarını aşmış durumda. İnşaat devlerinin yüksek borç krizleriyle boğuştuğu bir ortamda, bankaların faiz oranlarını indirmesi yeni riskleri tetikleyebilir. Bu süreçte ucuz krediyle piyasayı şişirmek yerine, mevcut stokları eritmek ve yarım kalan projeleri tamamlamak gibi daha yapısal adımlara odaklanılıyor. Zira milyarlarca dolarlık borç sarmalının Merkez Bankası adımlarıyla çözülemeyeceği, sorunun likiditeden ziyade güven krizinden kaynaklandığı net bir şekilde görülüyor. Sektör temsilcilerinin ve yerel yönetimlerin borç yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanması, bankacılık sisteminin omurgasını da doğrudan tehdit eden bir boyuta ulaştı. Küresel düzlemde ise Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin lojistik maliyetlerini tırmandırması ve dünya genelinde fiyat baskılarını canlı tutması, kar marjları daralan gayrimenkul geliştiricilerini ve yerel yönetimleri finansal olarak iyice sıkıştırıyor.

Para politikası yerini yapısal reform beklentisine bırakıyor

Piyasalarda artık rutin para politikası kararlarının ötesinde, yapısal adımların ağırlığı tartışılıyor. Finans çevreleri, yılın ikinci yarısına dair asıl ekonomik rotayı çizecek olan büyük Politburo toplantısından çıkacak manşetlere kilitlenmiş durumda. Teknik faiz hamlelerinin reel ekonomiyi tek başına ayağa kaldırmakta zorlandığı bu tabloda, doğrudan mali yardımlar ve iç piyasayı destekleyecek köklü reformlar bekleniyor. Eğer önümüzdeki süreçte piyasaya taze kan pompalayacak bu tarz bir bütçe planı açıklanmazsa, temkinli duruşun ekonomik durgunluğu daha da belirginleştirmesi kaçınılmaz olacaktır. Özetle, gösterge faizleri rekor düşük seviyelerde tutularak zaman kazanılmaya çalışılsa da krizlerin aşılması noktasında geleneksel yöntemlerin sınırlarına gelindiği ve sürecin artık tamamen ekonomi yönetiminin radikal kararlarına bağlı olduğu anlaşılıyor.