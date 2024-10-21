Çin büyümesi devam edecek mi?

CCB International analistleri Li Cui ve Huiting Yan, Çin'in eylül ayı ekonomik verilerinin iyileştiğini ancak büyüme ivmesinin devamının etkili politika uygulamalarına bağlı olacağını ifade ettiler.

Analistlere göre güçlü ticaret faaliyetleri ve politika önlemleri geçen ay imalat ve mal tüketimini destekledi.

CCB, Çin Maliye Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde taahhüt ettiği gibi hızlandırılmış hükümet harcamalarının 4. çeyrek GSYH büyümesini 1 puandan fazla artırabileceğini ve bunun da Çin'in yıllık yüzde 5 büyüme hedefine ulaşmasına yardımcı olabileceğini tahmin ediyor.

Çin'in önümüzdeki çeyreklerde politikayı daha da gevşetebilir

Capital Economics Çin ekonomisti Zichun Huang, Çin'in önümüzdeki çeyreklerde politikayı daha da gevşetebileceğini, ancak bunun kredi talebini fazla artırmasının olası olmadığını savundu.

Huang, Çinli ticari kreditörlerin daha önce gösterge kredi oranlarını düşürerek politika yapıcıların ekonomiyi destekleme çabalarına yardımcı olmayı amaçladığını söyledi.

“Ekonomik büyümede anlamlı bir geri dönüş daha büyük bir mali tepki gerektirecekti. Maliye Bakanlığı'nın son basın toplantısında olduğu gibi, maliye politikası cephesinde bazı cesaret verici işaretler var" diye konuşan Huang, bakanlığın açıkladığı önlemlerin Çin'in yıllık büyüme hedefinin bu yıl “kıl payı” tutturulmasını sağlamaya ve gelecek yıl ekonomik ivmede kısa vadede bir miktar iyileşme sağlamaya muhtemelen yeterli olacağını savundu.