Çin büyümesinde revizyon

Çin'in ekonomik görünümünün para politikasında daha fazla gevşeme öngörmelerine rağmen iyileşme işaretleri göstermemesi ekonomistlerin büyüme beklentilerini düşürmelerine neden oldu.

Bloomberg'in son anketindeki medyan tahmine göre, ekonomistler 2023 yılında GSYH'nın yüzde 5,1 artacağını öngörüyor. Önceki ankette büyüme tahmini yüzde 5,2 olmuştu.

Ekonomistler Temmuz-Eylül döneminde GSYH'nin bir yıl öncesine göre %4,4 artacağını öngörürken, bu oran daha önceki %4,6'lık beklentiye göre düştü.

2024 yılı için daha önce yüzde 4,8 olarak öngörülen büyüme beklentisi de yüzde 4,5'e revize edildi.

Continuum Economics araştırma direktörü Mike Gallagher, "Konut yatırımlarındaki düşüşün kötüleşmesi ve zayıf ihracat rakamları nedeniyle büyüme ivmesi yavaşlıyor" değerlendirmesini yaparken, maliye ve para politikası kullanarak ekonomiyi canlandırma çabalarına rağmen Çin'in bu yıl "sert iniş" yaşama ihtimalinin %30'a kadar çıktığını belirtti.