Çin büyümesinde umutlar “sınırlı”

UOB analistleri, Çin'in konut piyasasındaki fazla stokların temizlenmesinin birkaç yıl alabileceği için Çin'in GSYH büyümesinin önümüzdeki birkaç yıl boyunca yüzde 5 ile sınırlı kalabileceğini savundular.

Deflasyonun ekonomi için önemli bir tehdit olmaya devam ettiğini ve tüketici güveninin zayıf kaldığını da ifade eden analistler, bon teşviklerin 2008'deki yüzde 12,5'lik orana kıyasla GSYH'nin sadece yüzde 8'ine denk geldiğini ve çok az yeni harcamanın ekonomiyi canlandırdığını söylediler.

UOB, Çin'in faiz oranı indirimleri yerine temel politika gevşeme aracı olarak zorunlu karşılık oranını düşürmeye odaklanacağını öngörüyor.

UOB, 2025 yılında 50-100 baz puan daha zorunlu karşılık oranı indirimi bekliyor.