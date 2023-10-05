Çin büyümesine yukarı yönlü revizyon

Citigroup, açıklanan son verilerin Çin'in resmi büyüme hedefine ulaşma kabiliyeti konusunda fikir birliği oluşturmasının etkisiyle bu yıl için GSYH büyüme tahminini yükseltti.

Resmi imalat PMI verisinin altı aydır ilk kez artış gösterdiğine ve Çin'in ihracatında daralmanın azalabileceğine işaret eden Yu Xiangrong liderliğindeki Citi ekonomistleri, Çin için 2023 yılı GSYH büyüme tahminlerini yüzde 4,7'den yüzde 5,0'a çıkardılar.

Ekonomistler yayınladıkları raporda, "Konjonktürel dip görüldü, tüm gözler politika ivme kazanırken organik talebin canlanıp canlanmayacağına çevrilmiş durumda. Daha önce GSYH tahminimizi politikadaki hayal kırıklığı nedeniyle düşürmüştük. Ağustos sonundan bu yana emlak sektörü için alınan önlemlerle politika ivmesi beklentileri net bir şekilde aştı" değerlendirmesini yaptılar.