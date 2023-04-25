Çin Çelik Derneği, üretimi kısma çağrısında bulundu

Çin Demir ve Çelik Birliği (CISA) hükümetin desteğiyle, yerel çelik üreticilerini fiyat düşüşlerine karşı korumak için üretimi kısmaya çağırdı. Pazartesi günü gerçekleştirilen toplantıda, yerel çelik fiyatlarının düşmesinin ciddi bir zorluk oluşturduğu ve üreticilerin nakit akışının istikrarlı hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.

CISA, toplantıda 16 çelik üreticisinden ve kendi temsilcilerinden oluşan bir heyetle birlikteydi. Salı günü yaptığı açıklamada, Kuzeybatı ve Kuzey Çin'deki bazı çelik üreticilerinin yaşadığı kayıpların ardından yüksek fırınlarda bakım çalışmalarına başladıklarını bildiren danışmanlık şirketi Mysteel ve Shanghai Metals Market'in (SMM) raporlarını da dikkate aldıklarını belirtti.

Mysteel, Salı günü itibariyle 30'dan fazla çelik üreticisinin bakım planlarını açıkladığını bildirdi. SMM'de çelik analisti olan Connie Zhang, "Bu bölgelerdeki üreticiler, yüksek çelik stokları nedeniyle büyük mali baskıyla karşı karşıya kaldı" dedi.

Çin, dünya çapında en büyük çelik üreticisi konumunda ve son yıllarda sektördeki büyük kapasite artışları nedeniyle çelik fiyatlarındaki dalgalanmalar sıkça gündeme gelmekte. Ancak, son dönemde piyasada aşırı arz ve talep dengesizliği nedeniyle fiyat düşüşleri yaşanmıştı. Bu nedenle, CISA'nın yerel çelik üreticilerine üretimi kısmaları çağrısı, fiyatları istikrara kavuşturmayı ve sektördeki zorlukları aşmayı amaçlamaktadır.