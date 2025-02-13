Çin de Ukrayna-Rusya barışında bir rol oynamak için bastırıyor

Pekin ve Washington'da konuya aşina olan kişilere göre Çinli yetkililer geçtiğimiz haftalarda aracılar vasıtasıyla Trump ekibine iki lider arasında bir zirve düzenlenmesi ve nihai bir ateşkesin ardından barışı koruma çabalarının kolaylaştırılması teklifinde bulundu. Ancak Pekin ve Moskova arasında giderek yakınlaşan ilişkilere dair derin kaygılar nedeniyle bu teklif ABD ve Avrupa'da şüpheyle karşılanıyor.

Truth Social'da yaptığı paylaşımda Trump, Putin ile “uzun ve son derece verimli bir telefon görüşmesi” yaptığını ve her iki liderin de birbirlerinin ülkelerini ziyaret etme ve Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için acil görüşmeler başlatma konusunda anlaştıklarını söyledi. Trump daha sonra Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada Putin ile “muhtemelen Suudi Arabistan'da da ilk kez bir araya geleceklerini” söyledi, ancak ne zaman olacağını belirtmedi.

Pekin ve Washington'daki çevrelere göre Çin'in teklifi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'nin katılmayacağı bir ABD-Rusya zirvesini öngörüyor.

ABD'nin Ukrayna'nın geleceğini ve Avrupa'nın güvenliğini Rusya ve Çin ile müzakere etme ihtimali, Batı'nın uzun zamandır Ukrayna'nın geleceğini belirleyecek görüşmelere dahil etme taahhüdüne aykırı.

Beyaz Saray Çin'in teklifinin kendisine ulaşıp ulaşmadığını teyit etmekten kaçındı ancak yine de teklifi reddetti. Bir Beyaz Saray yetkilisi “Hiç uygulanabilir değil” dedi.

Washington'daki Çin Büyükelçiliği sözcüsü ise tekliften haberdar olmadığını söyledi ve “Tarafların gerilimi düşürmek için çalışacağını ve siyasi çözüm için çaba göstereceğini umuyoruz” dedi.