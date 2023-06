Çin devlet bankalarından faiz hamlesi

Pekin yönetimi ekonomik büyümeyi artırmanın yollarını ararken Çin'in en büyük altı devlet bankası mevduat faizlerini indirdi.

Ülkenin önde gelen bankaları, kar marjları üzerindeki baskıyı hafifletebilecek, kredi maliyetlerini azaltarak finans sektörü ve ekonomi için bir miktar rahatlama sağlayabilecek hamlelerle yuan mevduat faiz oranlarını aşağı çekti.

Her bir bankanın web sitesinde yer alan bilgilere göre, Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China ve China Construction Bank faizleri indirdi.

SON BİR YILDAKİ İKİNCİ İNDİRİM

Devlet destekli bankalar vadesiz mevduat faizlerini 5 baz puan, üç ile beş yıllık vadeli mevduat faizlerini ise 15 baz puan düşürdü.

Bu bir yıl içinde yapılan ikinci indirim olurken, bir önceki indirim eylül ayında gerçekleşmişti.

Natixis'in Asya Pasifik kıdemli ekonomisti Gary Ng Reuters’a yaptığı açıklamada, "Mevduat faizlerindeki indirimler tasarrufları tüketim ve yatırıma yönlendirecek ve bankaların net faiz marjları üzerindeki baskıyı hafifleterek daha fazla parasal teşvik için kapıyı aralayacak" dedi.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin, ilk çeyrekte beklenenden daha hızlı toparlandı ancak ikinci çeyreğin başında ivme kaybederek düşen ihracat, durgun konut piyasası ve yüksek işsizlik oranıyla boğuştu.